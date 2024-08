Cesta básica fica mais barata no Acre; tomate, banana e feijão são itens com maior redução de preço

O Departamento de Estudos de Pesquisa e de Indicadores (Deepi), da Secretaria de Estado de Planejamento do Estado do Acre (Seplan), divulgou o custo da cesta básica da pesquisa realizada no mês de julho, em Rio Branco.

Em julho, o valor da cesta básica apresentou uma queda de 5,90% em comparação ao mês anterior. O tomate teve uma queda de 23,89% e, junto com ele, a banana (-5,30%) e o feijão (-3,20%) foram os itens com maior diminuição de preços em relação a junho.

As cestas de higiene pessoal e limpeza apresentaram aumento de preço, cuja variação foi de 0,34% e 0,35%, respectivamente.

Os dados foram coletados em 57 estabelecimentos comerciais, compostos por mercado varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 39 bairros de Rio Branco.