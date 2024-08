“Cidade do Povo está abandonada e o Marcus é nossa esperança”, diz moradora durante inauguração

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre, visitou a Cidade do Povo neste sábado, 31 de agosto, na oportunidade, inaugurou quatro Casas 15, que são comitês de campanha cedidos voluntariamente pelos moradores nos bairros.

Emocionada, a presidente do bairro, Simone Derze, agradeceu o candidato por estar sempre presente na Cidade do Povo e lembrou dos investimentos feitos no bairro na gestão Marcus Alexandre.

“Aqui o Marcus construiu unidade de saúde, creche, o terminal de ônibus, o mercado, a gente tinha o CRAS, as ruas eram cuidadas, tínhamos garis e roçadores contratados aqui do bairro mesmo, agora tudo isso acabou. Por isso, nós queremos o Marcus Alexandre de volta na Prefeitura, esse prefeito que está aí abandonou nosso bairro, não anda aqui”, disse.

Dona Geralda disse que conheceu o Marcus Alexandre no Taquari, na alagação e que ele pessoalmente a ajudou, depois se tornou um amigo. “O Marcus é um amigo que eu levo no coração, ele me ajudou quando eu mais precisei, na alagação de 2015 lá no Taquari, depois quando eu vim pra Cidade do Povo ele tava sempre aqui, eu ligava e ele sempre atendia a nossa comunidade. Ele trabalhou muito aqui, é um homem sério e honrado, merece ser prefeito novamente”, disse.

Alexandre Manga reclamou do transporte público e da saúde no bairro. “As coisas pioraram muito aqui na Cidade do Povo, a atual gestão municipal nos abandonou. Eu sou usuário do transporte público e afirmo que piorou demais, os ônibus são velhos, falta paradas, fora a demora, sem falar na saúde que tá muito ruim, falta médicos e até remédios, nossa esperança é que o Marcus volte e olhe por nós”, enfatizou.

Marcus Alexandre agradeceu o apoio recebido na Cidade do Povo e garantiu que o bairro terá toda a atenção da Prefeitura, sendo eleito.

“Aqui na Cidade do Povo eu ando de cabeça erguida porque nós trabalhamos muito aqui, nós cuidamos das ruas, construímos uma unidade de saúde e cuidamos dos equipamentos que o governo construiu, como escolas, creches, o mercado, espaços esportivos, quadras, praças. No nosso tempo, nos tínhamos equipes permanentes de roçadores, garis e margaridas que eram moradores do bairro, fizemos tudo o que estava a nosso alcance. Agora precisamos fazer muito mais pela Cidade do Povo, meu compromisso com os moradores daqui é compromisso de vida, podem contar comigo para trabalhar. Vocês terão toda a atenção que merecem”, se comprometeu o candidato.