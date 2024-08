CNU: candidatos se recusam a devolver provas e são desclassificados

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos registrou casos de candidatos que deixaram os locais de aplicação dos exames do Concurso Nacional Unificado (CNU), neste domingo (18/8), com os cadernos de prova em mãos. O edital do certame proíbe o ato, e o MGI informou que os candidatos serão desclassificados.

Em nota à imprensa, a pasta informou que tomou conhecimento do registro por parte da banca aplicadora de pessoas que saíram com o caderno de provas, recusando-se a devolver. “O ministério informa que os candidatos enquadrados nesta situação serão eliminados, conforme edital”, diz nota do MGI.

A publicação do MGI não detalhou onde foram registrados os casos.

O edital do CNU destaca que é proibido levar os cadernos de prova para casa, assim como realizar anotações no verso do cartão de confirmação. No entanto, será entregue uma folha a cada período para que os candidatos anotem as respostas e levem para conferir com o gabarito, posteriormente. Para isso, é necessário aguardar os 30 minutos finais de prova.

O chamado “Enem dos Concursos” teve 2,1 milhões de inscritos. Duas provas serão realizadas pela manhã e à tarde em 228 cidades espalhadas pelo país e distribuídas em mais de 70 mil salas.

O Concurso Unificado é inédito e o maior certame já realizado no país, com 6.640 oportunidades em diversas áreas distribuídas em 21 órgãos da administração federal. E a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, já avisou que, em 2025, haverá outro certame na mesma modelagem.

Sala de situação

Desde a manhã deste domingo, o Ministério da Gestão acompanhará a realização do CPNU de uma sala de situação instalada no edifício-sede da da Dataprev, em Brasília. Estarão presentes a ministra Esther Dweck o coordenador-geral de Logística do CPNU, Alexandre Retamal, o presidente dos Correios, Fabiano dos Santos, entre outros técnicos e autoridades envolvidas na organização da seleção. Na noite de ontem, foi confirmada também a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no local.

Das 6h até às 20h, a Equipe para Tratamento de Incidentes e Respostas (Etir) fará o monitoramento em tempo real, o que agilizará a tomada de decisões diante de quaisquer intercorrências. A equipe também estará conectada ao Centro Nacional de Comando e Controle (CNCC) do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e a todos os 27 Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, assim como estará integrada às 27 Coordenações Regionais da Fundação Cesgranrio, realizadora do concurso.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará em janeiro de 2025, de acordo com informações do MGI.