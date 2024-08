Com apoio do Sebrae, empresários do Acre conhecem a maior feira automotiva da América Latina

Nove empreendedores de centros automotivos do Acre tiveram a oportunidade de participar de missão técnica na 18ª Autop – Feira Nacional de Autopeças, Motopeças, Acessórios, Equipamentos e Serviços, realizada de 21 a 24 de agosto no Ceará. A iniciativa faz parte do projeto de Autogestão realizado pelo Sebrae, em parceria com a Fecomércio-AC e a Sincopeças.

O evento é considerado a maior feira automotiva da América Latina e reúne 300 marcas que apresentam inovações, tecnologias emergentes e tendências que definirão o futuro do mercado. Além de ser uma excelente oportunidade para fomentar parcerias estratégicas, fortalecer relacionamentos comerciais e impulsionar novos negócios.

A analista do Sebrae no Acre e coordenadora do projeto, Ruama Demir, explica que o objetivo é proporcionar aos participantes uma imersão em boas práticas de gestão e inovação, permitindo a troca de experiências e o aprendizado prático para otimizar seus próprios negócios.

“Eles também visitaram oficinas que são referência no mercado, observando de perto processos que envolvem a gestão eficiente, o uso tecnologias e estratégias de atendimento ao cliente. Essa experiência prática, além de ampliar a visão dos participantes, reforça a importância de uma administração bem estruturada para o sucesso e crescimento dos segues negócios”, disse.

O projeto Autogestão de Centros Automotivos consiste numa série de capacitações nas áreas de gestão de pessoas e financeira, processos, vendas, orçamento e consultorias especializadas para o ramo automotivo visando elevar a qualidade dos serviços oferecidos, aumentar a competitividade no mercado e a longevidade do negócio.

“Essa missão técnica é mais uma das diversas ações promovidas pelo Sebrae que visam fortalecer o empreendedorismo meio da capacitação especializada. Com o suporte adequado, os empresários aprimoram suas práticas de gestão, mas também encontram novas formas de prosperar em um mercado cada vez mais dinâmico e exigente”, frisou Ruama.

Para Rafaela Valente, do grupo Lucar Soluções Automotivas, a participação do projeto Autogestão e da missão técnica Autotop foram positivas, porque teve acesso a muito conhecimento que vai poder utilizar no dia a dia. “Esse projeto é muito construtivo, ele nos mostra os caminhos que devemos seguir para poder aderir mais conhecimento, trabalhar nos processos corretos, com fases que a gente precisa ter na gestão automotiva para poder progredir, crescer, elevar o nosso mercado”, destacou Rafaela.

Conheça mais dos projetos e das soluções do Sebrae para sua empresa acessando o site ac.loja.sebrae.com.br ou pelo atendimento 24 horas através do WhatsApp 0800 570 0800. Acompanhe novidades e o calendário de capacitações no Instagram @sebraenoacre.