Como jogar a demo de inZOI, simulador rival de The Sims que parece filme

inZOI é um novo simulador de vida desenvolvido pela sul-coreana Krafton, a mesma desenvolvedora de PUBG, que promete rivalizar com a série The Sims, da Electronic Arts. E embora ainda não tenha data de lançamento prevista, o game de PC já conta com uma demo. A versão de experimentação fica disponível gratuitamente entre os dias 21 e 26 de agosto (à 1h no horário de Brasília), para usuários do Steam, mas traz apenas o criador de personagens liberado.