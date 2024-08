Concurso do TJAC: questão da prova do certame é anulada, aponta comissão; entenda

A Comissão Gestora do Concurso Público para o provimento de cargos efetivos de servidores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) informou que uma questão da prova do cargo de Oficial de Justiça foi anulada.

De acordo com a Comissão, a questão número 1 da prova foi a anulada. Por isso, a pontuação referente à questão anulada será concedida a todos os candidatos que fizeram a prova.

Foram 91 vagas e cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico judiciário em diferentes especializações.

Técnico Judiciário (nível médio)

Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial: 1 vaga + CR

Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho: 1 vaga + CR

Técnico Judiciário – Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação: 1 vaga + CR

Técnico Judiciário – Técnico Judiciário: 1 vaga + CR

Técnico Judiciário – Web Designer: 1 vaga + CR

Técnico em Microinformática: 1 vaga

Analista Judiciário – Área Administrativa (nível superior)

Analista Judiciário – Administrador: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Analistas de Sistemas: 15 vaga + CR

Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Banco de Dados: 2 vagas + CR

Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Suporte Técnico em Infraestrutura: 2 vagas + CR

Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Redes: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Monitoramento de TI: 2 + CR

Analista de Negócios de TI: 1 + CR

Analista de Projetos de TI: 1 + CR

Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Segurança da Informação: 2 vagas + CR

Analista de Suportes 2 + CR;

Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Web Desginer: CR

Analista Judiciário – Arquiteto: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Arquivista: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Comunicação Social: CR

Analista Judiciário – Contador: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Direito: 3 vagas + CR

Analista Judiciário – Economista: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Educador Físico: CR

Analista Judiciário – Enfermeiro: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Engenheiro Civil: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico: CR

Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Estatístico: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Fisioterapeuta: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Médico: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Odontólogo: CR

Analista Judiciário – Pedagogo: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Psicólogo: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Serviço Social: 1 vaga + CR

Analista Judiciário – Letras Português: CR

Analista Judiciário – Bibliotecário: CR

Analista Judiciário – Área Judicial (nível superior)

Analista Judiciário – Direito: 25 vagas + CR

Analista Judiciário – Oficial de Justiça: 3 vagas + CR

Os candidatos estão sendo avaliados por meio da realização das seguintes etapas

Prova objetiva: caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva: caráter eliminatório e classificatório;

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas no dia 12 de maio. Os aprovados no certame receberão salário inicial no valor de R$4.659,20 (nível médio) e R$7.571,20 (nível superior).