Contra o Bragantino, Flamengo tem o pior público desde 2023; Confira

O Flamengo teve, nesse domingo (25/8), na vitória por 2 x 1 contra o Red Bull Bragantino, o menor público desde janeiro de 2023. Diante do massa bruta, 28.159 pessoas estiveram no Maracanã.

O último público do Flamengo com menos de 30 mil pessoas ocorreu em 12 de janeiro de 2023, uma vitória por 1 x 0 contra o Audax-RJ, pela 5ª rodada do torneio. Na ocasião, 26.102 pessoas foram ao Maracanã acompanhar o jogo.

Situação do Flamengo no Brasileirão 2024

Com a vitória, o Flamengo encerra a 24ª rodada do Brasileirão na 4ª posição, com 44 pontos. a mesma quantidade do 3º colocado Palmeiras. Entretanto, o Rubro-Negro tem uma partida a menos.