Convenção de Gilberto Lira em Sena: apoio de Mirla Miranda causa surpresas

Informações recebidas pela coluna revelam um detalhe intrigante no banner de anúncio da convenção de Gilberto Lira (UB), marcada para segunda-feira (05) no estádio Marrerão em Sena Madureira. A presença da foto de Mirla Miranda, irmã do senador Alan Rick (UB), como apoiadora da chapa Gilberto/Alípio para a prefeitura de Sena Madureira tem deixado todos perplexos. A situação se complica pelo fato de o próprio senador Alan Rick (UB) ter declarado apoio à pré-candidatura do deputado Gerlen Diniz (PP), mesmo com a pré-candidatura do União Brasil no município. Alguém mais está achando essa história estranha?

SAÍDA PELA TANGENTE

Ainda havia vereadores do PSD em Cruzeiro do Sul que faziam parte da base do prefeito Zequinha Lima (PP), apesar do PSD ter indicado o vice na chapa da ex-deputada Jéssica Sales (MDB). Um desses vereadores é Clerton Souza, que era um defensor fervoroso da gestão de Zequinha. Após várias reviravoltas, Clerton anunciará sua saída da base.

ENCANTOS DE ZEQUINHA

Nos bastidores, comenta-se que o PSD em Cruzeiro do Sul formou uma chapa competitiva com nomes fortes, mas o prefeito Zequinha Lima (PP) conseguiu encantar parte dos pretensos candidatos e suas lideranças para seu partido e aliados. Posteriormente, a chapa foi ajustada com novos nomes, resultando em uma segunda debandada que incluiu até o presidente do PSD municipal.

VIRADA DE MESA

Como resultado, o vereador Clerton Souza e outras lideranças do PSD que ainda apoiavam a reeleição de Zequinha decidiram mudar seu apoio para a ex-deputada Jéssica Sales (MDB). Rumores indicam que até um nome para vice do PSD foi oferecido a Zequinha, mas ele optou por escolher Delcimar Leite (REP), esposa do deputado Clodoaldo Rodrigues (REP).

CONVENÇÃO DE RAILSON SILVA

Na noite desta quinta-feira (01), a convenção que oficializou a chapa do delegado Railson Silva (REP) e do ex-deputado Juarez Leitão (PSD) à prefeitura de Feijó foi um evento de grande mobilização. Com a presença do deputado federal Roberto Duarte (REP) e dos deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues (REP) e André Vale (POD), o encontro atraiu centenas de apoiadores, que demonstraram entusiasmo e apoio à candidatura.

CONVENÇÃO DE CLÁUDIO BRAGA

Nesta sexta-feira (02), Feijó se prepara para a aguardada convenção do Progressistas e aliados, que promete ser um marco nas eleições deste ano. Com a união de diversos partidos e dezenas de candidatos, o evento marcará a consolidação de Cláudio Braga como o líder central na disputa pela prefeitura da cidade.

NA SURDINA

Parece que dentro do próprio governo há uma “tensão silenciosa” de simpatizantes do ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), que estão mais quietinhos na surdina. Será que estão apenas esperando o momento certo para dar um “olá”? Enquanto isso, o clima é de expectativa e segredos!

E AGORA, BITTAR?

Em um vídeo publicado nas redes sociais na última sexta-feira (2), o ex-presidente Bolsonaro soltou a bomba: as alianças do PL com partidos de esquerda “têm que deixar de existir”. Após romper com a ex-deputada Jéssica Sales (MDB) em Cruzeiro do Sul, o senador Marcio Bittar (UB), a principal figura bolsonarista no Acre, decidiu levar o PL a apoiar a reeleição do prefeito Zequinha Lima (PP), que, por acaso, também tem em seu palanque o PT e o PCdoB. Agora, fica a dúvida: será que Bittar vai obedecer ao seu líder supremo e sair do palanque de Zequinha? Ou vai se arriscar a fazer malabarismos políticos, tentando equilibrar o apoio à direita e à esquerda?

TROCA DE FARPAS

Após o senador Marcio Bittar (UB) publicar um vídeo em suas redes sociais insinuando que o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB), pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco, se comporta como uma “erva daninha” — uma praga a ser combatida — o militante do MDB, Wiliandro Derze, saiu em defesa de Marcus. Derze não poupou críticas e chamou Bittar de hipócrita, questionando por que ele não havia contatado o ex-presidente Bolsonaro em um vídeo durante sua participação no palanque do prefeito Zequinha Lima (PP) em Cruzeiro do Sul, como costuma fazer em outros municípios que apoia. Essa indagação se torna ainda mais relevante, pois em Cruzeiro do Sul o PT e o PCdoB, partidos que o senador tanto critica, também fazem parte da base de apoio a Zequinha. A polêmica promete agitar ainda mais o cenário político da região!

JUNTO E MISTURADO

O flyer com as fotos dos políticos que apoiam a pré-candidatura de Leila Galvão (MDB) para a prefeitura de Brasiléia já está circulando intensamente nas redes sociais e nos grupos dos municípios. Desde representantes conservadores da direita acreana como o deputado Cel. Ulysses (UB) e a deputada Antônia Lúcia (REP), até figuras da esquerda como o deputado Edvaldo Magalhães e o presidente do PT no Acre, Cesário Braga, estão unidos neste apoio. As eleições municipais de 2024 revelam um cenário onde figuras que normalmente estão em constantes embates políticos se unem quando há um interesse em comum.

DEDA E MARIA ANTÔNIA

O casal de lideranças composto pelo ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda, e pela deputada estadual Maria Antonia (PP), optou por não seguir o Progressistas no apoio a Carlinhos do Pelado (PP) para a prefeitura de Brasiléia. Ao invés disso, Deda e Maria Antônia irão apoiar Leila Galvão (MDB).

AS FAKE NEWS PROPAGADAS PELA DIREITA

A boxeadora italiana Angela Carini desistiu de sua luta contra Imane Khelif da Argélia, nas Olimpíadas de Paris, após apenas 46 segundos de combate. Após a desistência, surgiram informações falsas nas redes sociais, acusando Khelif de não ser suficientemente feminina e erroneamente alegando que ela é uma mulher trans. Khelif, uma mulher cis, possui uma taxa hormonal levemente acima da média feminina, o que é comum em muitas mulheres, incluindo aquelas com síndrome do ovário policístico. O COI confirmou que ela poderia competir, sem qualquer vantagem sobre as outras atletas da categoria. Na Argélia, ser LGBTQIA+ é criminalizado. Como Khelif será recebida após essas acusações infundadas sobre sua biologia? Não é aceitável que alguém seja atacada e ameaçada apenas por não seguir um modelo de feminilidade que o patriarcado exige.