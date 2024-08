Convenção do Progressistas em Feijó oficializa candidatura de Cláudio Braga e reúne grande público

Feijó sediou o que foi considerado o maior evento político da história do município: a convenção do Partido Progressistas. Realizada no Ginásio Coberto, a convenção atraiu um público de mais de 2 mil pessoas e marcou a oficialização da candidatura de Cláudio Braga à prefeitura de Feijó, na noite desta sexta-feira (2).

Durante o evento, também foram anunciados os candidatos a vereador que irão compor a chapa do Progressistas, totalizando 56 nomes.

A professora Maria Vinete Leitão, ex-secretária de Educação Municipal, foi confirmada como candidata a vice-prefeita na chapa de Cláudio Braga.

O evento contou com o apoio do governador Gladson Cameli e do atual prefeito Kiefer Cavalcante, que demonstrou entusiasmo e confiança na campanha. Kiefer afirmou que a campanha será conduzida de forma respeitosa e destacou a importância do apoio popular para o sucesso da candidatura.”Vamos fazer uma campanha muito bonita e respeitosa” disse o prefeito de Feijó.

A convenção do Progressistas também se destacou por reunir diversos partidos, refletindo o esforço de criar uma ampla coalizão política. O clima de empolgação e mobilização foi evidente, prometendo uma eleição dinâmica e participativa para o município.

