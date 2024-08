Coronel Marta Renata é a entrevistada desta semana do podcast Fala Operacional; ASSISTA

Prepare-se para uma conversa envolvente e motivadora! No 27º episódio do podcast “Fala Operacional”, transmitido nesta quinta-feira pelos estúdios da Sans Filmes, os apresentadores Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos entrevistaram a Coronel PM Marta Renata da Silva Freitas, a primeira mulher a ocupar o cargo de Subcomandante da Polícia Militar do Acre.

Durante a entrevista, a Coronel Marta Renata compartilhou sua inspiradora trajetória de vida e carreira, marcada por dedicação e competência. Nascida e criada no bairro Esperança, ela enfrentou uma infância simples, mas sempre se empenhou para construir uma vida melhor. Esse esforço culminou em sua histórica conquista como Subcomandante da PM.

Formada em Letras pela Universidade Federal do Acre (UFAC) entre 1998 e 2002, Marta logo descobriu sua vocação para servir à sociedade de maneira mais direta, ingressando na Polícia Militar em 2005. Mesmo sem habilitação e sem saber nadar, ela decidiu que queria ser oficial da PM e dedicou-se plenamente a essa escolha. Sua sólida formação acadêmica, que inclui uma especialização em Ensino (UFAC, 2003) e uma graduação em Direito (UFAC, 2004-2009), fortaleceu ainda mais sua atuação exemplar na segurança pública.

Ao longo de sua carreira na PM, Marta se destacou em diversas funções importantes, como coordenadora Administrativa e Operacional do 3º Batalhão, assessora de Comunicação e assessora Jurídica. Seu comprometimento e competência a levaram a participar de cursos essenciais para o avanço na carreira militar, como o Curso de Especialização de Oficiais (PM Paraíba, 2014) e o Curso Superior de Polícia (PM Paraná, 2023). Atualmente, Marta também está se dedicando ao Mestrado em Direitos Humanos na Universidade Federal de Goiás, reforçando seu compromisso com o aprimoramento profissional e a defesa dos direitos fundamentais.

Casada e mãe de dois filhos, Marta Renata é uma mulher de fé evangélica, equilibrando com maestria sua vida pessoal e sua carreira profissional. Durante o podcast, ela destacou a importância de persistir frente às adversidades e de buscar constantemente o crescimento pessoal e profissional.

Hoje como subcomandante da polícia militar, Marta Renata foi a primeira mulher a assumir esse posto e não só desempenha um papel crucial na segurança pública do Acre, mas também abre portas e serve de inspiração para outras mulheres na Polícia Militar, mostrando que com dedicação, estudo e fé, é possível alcançar posições de liderança em qualquer campo.

