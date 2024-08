Coronel Ulysses é o melhor deputado da bancada do Acre, segundo o Ranking dos Políticos

O deputado Coronel Ulysses (União–AC) é o melhor deputado federal do Acre entre os oito integrantes da bancada, segundo aponta o Ranking dos Políticos. Obteve 7,6 pontos. Com essa pontuação, Ulysses figura entre os 100 deputados federais mais bem avaliados da Câmara dos Deputados.

O Ranking dos Políticos é uma iniciativa da sociedade civil que avalia o desempenho de deputados e senadores com base em critérios como combate a privilégios, desperdícios e corrupção. Confira a pontuação de cada deputado da bancada: https://www.politicos.org.br/Ranking

Ulysses também é o único bancada do Acre oposição, de fato, ao governo Lula. Também foi o único a se manter fiel aos compromissos assumidos com os eleitores identificados com o ideário de direta, aponta o Placar Congresso. A plataforma monitora e mede o alinhamento dos parlamentares da Câmara e do Senado na votação de projetos de interesse do Planalto.

Confirma a avaliação dos deputado acreano: https://placarcongresso.com/pages/c-ranking.html

Para conferir a pontuação aos deputados e senadores, o Ranking dos Políticos leva em conta a atuação do parlamentar no combate à corrupção, aos privilégios e ao desperdício da máquina pública. Para apurar isso, são avaliados dados sobre presenças nas sessões, economia de verbas, processos judiciais e votações dos parlamentares nas decisões mais importantes do Congresso.

Ulysses combateu a privilégios e economizou 57% das verbas da cota parlamentar

A avaliação no item antiprivilégios foi de 9,09 pontos. Em relação ao antidesperdício (presença na Câmara e economia de verbas), o deputado alcançou 6,60 pontos. Das verbas disponibilizadas para seu gabinete, Coronel Ulysses economizou 418.827,56, o equivalente a 32% do montante disponível.

Outro destaque favorável a Ulysses foi a economia no uso das verbas da cota parlamentar. Ele economizou 57% (R$ 207.768,84) do valor disponibilizado pela Câmara. A cota é destinada à manutenção de escritório de apoio, combustíveis, divulgação da atividade parlamentar, telefonia, hospedagem e passagem aérea.

O item anticorrupção (processos judiciais) é outro que pesou na boa avaliação de Coronel Ulysses na aferição feita pelo Ranking dos Políticos. Ulysses não possui processos judiciais.

Natural de Cruzeiro do Sul–AC, Ulysses foi eleito deputado federal com 21.075 votos pelo União Brasil. Vice-presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara, Ulysses se notabilizou por defender melhorias para a segurança pública, combate às facções criminosas e pela defesa de aprovação de leis mais duras contra criminosos.