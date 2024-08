Criança atira de forma acidental na cabeça da irmã de 4 anos, no dia do aniversário dela

Uma menina de 4 anos foi vítima de um disparo acidental na noite deste domingo (4), na Fazenda Princípio L, localizada no km 14 da Rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a mãe estava em casa com seus dois filhos, um menino de 10 anos e outra menina de 4 anos, e foi lavar louça. O menino de 10 anos pegou uma arma de fogo tipo espingarda, que estava exposta em um lugar acessível, e ao manuseá-la, disparou acidentalmente na cabeça da irmã dele, que estava completando 4 anos neste domingo.

Ao ouvir o disparo, a mulher correu, colocou a criança no colo e pediu ajuda aos vizinhos, que, ao ver o desespero da mulher, colocaram as duas dentro de um carro modelo HB20 de cor prata. Eles estavam a caminho do hospital quando, no km 6, a ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que havia sido acionada, interceptou o carro e começou a dar os primeiros atendimentos à criança, que precisou ser entubada. A criança teve fratura no crânio e exposição de massa encefálica.

Um médico do Samu conseguiu estabilizar o quadro clínico da menina e levá-la até o Pronto-Socorro de Rio Branco em estado gravíssimo.

Policiais militares do 1° Batalhão foram acionados e estiveram na residência em busca da arma de fogo e dos responsáveis pelo armamento. Um boletim informativo deve ser confeccionado.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, pode ficar à disposição da Polícia Civil.