Criança de quase 2 anos é levada às pressas ao PS com suspeita de overdose

Uma criança de 1 ano e 9 meses deu entrada na noite desta sexta-feira (9) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, com suspeita de overdose. Ela teve de ser transferida ao pronto-socorro de Rio Branco para melhor avaliação.

Segundo informações da polícia, a mãe da criança precisou sair de casa e, por não poder deixar o filho com o marido, pois ele se nega a ajudar a mulher a cuidar do menino que não é filho dele, ela acabou deixando a criança com um tio dele, que é usuário de drogas. Ao voltar para casa, a mãe percebeu que a criança estava sonolenta e apresentava características de uso de entorpecentes.

Rapidamente, a mãe acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos. Devido à gravidade do caso, a criança foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco para ser desintoxicada, e deu entrada em estado estável.

A Polícia Militar do 2° Batalhão também foi acionada e estava em busca de informações para tentar localizar o tio da criança e conduzi-lo à Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav), mas o acusado não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.