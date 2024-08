Criticada em novela, Jade Picon será protagonista em filme no cinema

Jade estará no elenco de Cinco Júlias, inspirado no best-seller do autor brasileiro Matheus Souza, que também será responsável pelo roteiro e direção. As outras Júlias, que também estavam no anúncio da atriz, serão interpretadas por Ayomi Domenica, Ananda Morais, Sanny Feijó e Valentina Daniel. Porém, a ex-BBB não deu mais detalhes sobre o filme.

“Cinco Júlias (breve nos cinemas)”. Ela ainda mostrou a caracterização de sua personagem e mostrou que deve fazer par romântico com Nicolas Ahnert.

Confira a sinopse oficial do livro:

“O roteirista Matheus Souza apresenta cinco garotas que, de repente, têm seus maiores segredos revelados. De madrugada, sem o menor aviso, todas as mensagens que todo mundo já enviou por e-mail e pelas redes sociais vazaram na internet. Agora, basta digitar o nome de alguém num campo de busca para ler as conversas particulares que a pessoa já teve. Vários políticos são presos, milhares de fofocas de celebridades vêm à tona. E a vida de cinco adolescentes que têm o mesmo nome [Júlia] vira de cabeça para baixo. Em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, uma série de incidentes faz com que as cinco se encontrem. Cada uma tem o seu motivo, mas todas querem fugir da cidade o quanto antes. Assim, elas partem num carro de autoescola para São Paulo, numa viagem hilária e intensa, sofrida e maravilhosa ― como a própria adolescência”

Jade Picon lamenta morte da avó: “Céu ganhou uma estrelinha”

Jade Picon compartilhou uma triste notícia com os seguidores nesta quarta-feira (24/7). A influenciadora anunciou e lamentou a morte da avó Dora, de 94 anos, por meio de um story publicado no Instagram.

“Hoje o céu ganhou mais uma estrelinha. Para sempre comigo”, escreveu a ex-BBB em cima de uma foto na qual a avó seca as lágrimas dela.

Vale lembrar que, nessa terça (23/7), Jade Picon havia revelado que a avó estava com problemas de saúde. “Estou com um problema da minha avó que não está muito bem de saúde. E é muito difícil lidar com essas coisas que não dependem de você e que… é isso, né? Família. Ai, gente. Que coisa, viu?”, contou também nos stories.