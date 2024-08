“Cuida de mim e dos bebês”, diz esposa de Izquierdo em despedida

A esposa do jogador Juan Izquierdo, que teve sua morte confirmada na noite dessa terça-feira (27/8), publicou um texto de despedida nas redes sociais do zagueiro. Selena destacou na homenagem os dois filhos do casal, o mais novo nascido há duas semanas. O jogador morreu em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

Selena publicou o texto nos stories do Instagram de Juan Izquierdo.

“Hoje me despedi da minha metade, do amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo; para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, o pai dos meus filhos, meu dois incondicional. Você foi uma pessoa maravilhosa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu. Hoje me resta seguir por nossos filhos e encontrar forças onde não há”, inicia a esposa do atleta.

A esposa destaca que sabe que o jogador tentou sobreviver, e também apontou para a falta que o zagueiro e esposo fará em sua vida.

“A partir hoje apenas sonho com o dia do nosso reencontro e voltar a ver esse sorriso que enche a alma. Obrigado a todos que pensaram nele e fizeram força de uma forma ou outra. Hoje Juanma cuida de mim e, em especial, dos nossos bebês do céu. Vou te amar por toda a minha vida, meu guerreiro”, finaliza.

Morte de Izquierdo

Na noite dessa terça o Nacional confirmou a morte de Juan Izquierdo, zagueiro de 27 anos, através das suas redes sociais. O jogador morreu por complicações após uma arritimia cardíaca durante partida contra o São Paulo, na última quinta-feira (22/8). Ele estava internado UTI do Hospital Albert Einstein desde o dia em que colapsou.

Na último boletim médico sobre estado de saúde do zagueiro, o hospital informou que Izquierdo foi submetido a novos exames, que constataram progressão do comprometimento da função cerebral e aumento da pressão intracraniana.

Em outro boletim médico recente, foi revelado que o atleta chegou à emergência em parada cardíaca, secundária a arritmia, sofrida ainda em campo.