Davi Brito desabafa após acusação de ameaça a Tamires com arma de fogo

Davi Brito usou o Instagram para desabafar sobre as acusações de que teria ameaçado Tamires Brito, seu recente affair, com uma arma de fogo. Primeiramente, a equipe jurídica do campeão do BBB 24 publicou uma nota. Em seguida, o próprio dono do perfil fez um Stories para comentar o caso.

“Onde isso vai parar. Fico observando as acusações, as críticas, tudo que ficam falando sobre minha pessoa. Eu fui fazer um curso de tiro e já estão dizendo que eu ameaçei pessoas com uma arma de fogo. […] Levantar uma acusação dessas contra minha pessoa não existe”, escreveu.

Davi ressaltou ainda que mantém o respeito e a amizade com Tamires Brito e reclamou de perseguição na internet. “A internet está ficando cada vez pior. Que perseguição contra minha pessoa. Não posso fazer nada, isso está ultrapassando os limites. Só peço que vocês entendam que eu sou um ser humano”, desabafou.

Por fim, o ex-BBB disse que vai tomar as “medidas cabíveis” sobre o assunto e finalizou: “Agora fica muito nítido que isso é para me derrubar, mas não vai não. Deus está comigo.”

Davi Brito nega que Tamires Assis tenha entrado com medida protetiva

Davi Brito usou as redes sociais para negar que Tamires Brito, seu recente affair, tenha pedido uma medida protetiva contra ele. Segundo a assessoria jurídica do ex-BBB, as informações que estão circulando são falsas.

“Em nome de Davi Brito, através de sua assessoria jurídica, gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual”, inicia a nota.

“Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação”, continua o comunicado.

“Contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação. Qualquer nova informação será comunicada por meio de nossos canais oficiais”, finaliza o texto.