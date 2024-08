Davi Brito nega que Tamires Assis tenha entrado com medida protetiva

“Contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação. Qualquer nova informação será comunicada por meio de nossos canais oficiais”, finaliza o texto.

Quem é Tamires Assis, dançarina de bumbá e novo affair de Davi Brito

Davi Brito tem chamado a atenção das redes sociais por conta de suas experiências amorosas. Dessa vez, o novo affair do campeão do BBB 24 seria Tamires Assis, dançarina de bumbá e apontada como sósia de Isabelle Nogueira, ex-colega de reality do baiano. Os dois deram um selinho durante uma live de Matteus e foram vistos em clima de romance.

Tamires é natural de Manaus e é guia do Boi Vermelho e Branco e uma das mais cotadas para assumir o lugar de Isabelle como cunhã-poranga do Boi Garantido. Ela já passou por seletivas para ocupar o posto em 2025. A moça tem o auxílio do levantador de toadas David Assayag, que é deficiente visual.

Além disso, Tamires é modelo e dançarina e trabalha divulgando o Festival Folclórico de Parintins. A nova affair de Davi ainda faz parte do grupo Manaós, ONG que presta assistência a comunidades indígenas e ribeirinhas do Amazonas.