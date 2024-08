DCE da UFAC reforça condenação à violência e pede apuração rigorosa após conflito; veja nota

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (UFAC) emitiu uma nota oficial em resposta aos recentes conflitos envolvendo o Centro Acadêmico de Licenciatura em História (Caliceh) e a segurança patrimonial da universidade. O episódio, ocorrido no último sábado (17), gerou grande repercussão após a publicação de um vídeo que mostra uma suposta agressão de um segurança contra um aluno durante uma tentativa de reocupação do espaço acadêmico.

Na nota divulgada pelo DCE, a entidade expressou sua preocupação com a violência no ambiente universitário e reiterou a importância de resolver disputas através dos canais administrativos apropriados. O DCE também condenou veementemente a agressão registrada e solicitou uma apuração rigorosa dos eventos.

O conflito se intensificou após a substituição das fechaduras do espaço do Caliceh, que levou à entrada forçada dos alunos e uma reação agressiva da equipe de segurança. A universidade, em sua nota oficial, afirmou que a ação de segurança foi uma resposta a uma invasão e danos ao patrimônio público, enfatizando que a violência não é condizente com os valores da instituição.

Espaço do Caliceh após a ocupação/Foto: Redes sociais do CalicehNota Oficial do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (UFAC)

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Acre (UFAC) vem a público manifestar seu posicionamento em relação aos recentes acontecimentos envolvendo estudantes do Centro Acadêmico de História e a utilização de uma sala administrativa da universidade.

Entendemos que a busca por um espaço próprio para as atividades do Centro Acadêmico de História é legítima e importante para o fortalecimento da organização estudantil. Contudo, acreditamos firmemente que a conquista de qualquer espaço deve ocorrer por meio dos ritos administrativos adequados, respeitando as normas e procedimentos estabelecidos pela instituição. É essencial que o diálogo e o respeito às instâncias competentes guiem nossas ações, de modo a garantir a legalidade e a legitimidade de nossas conquistas.

Na noite deste sábado, 17 de agosto, fomos informados sobre uma ação que teria como objetivo retirar os estudantes da referida sala por seguranças patrimoniais da UFAC. Manifestamos aqui nossa profunda preocupação com a maneira como essa retirada foi conduzida. Segundo relatos e vídeos, houve um episódio de violência, onde um dos seguranças teria desferido um tapa em um estudante. Tal atitude é absolutamente inaceitável e contrária aos princípios que defendemos como representantes estudantis.

Reiteramos que a violência nunca deve ser uma resposta a qualquer situação, e repudiamos veementemente qualquer ato que atente contra a integridade física ou moral dos estudantes. Solicitamos, inclusive administrativamente, que a UFAC apure com rigor os fatos ocorridos e que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados.

O DCE reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos dos estudantes, com a legalidade dos processos e com a promoção de um ambiente universitário seguro, inclusivo e democrático.

Continuaremos trabalhando para que todas as demandas estudantis sejam atendidas de maneira justa e transparente, sempre priorizando o diálogo e o respeito mútuo.

Agradecemos a atenção de todos e nos colocamos à disposição para colaborar na resolução deste impasse.

DCE/UFAC

A nota do DCE busca essencialmente o diálogo para resolução de conflitos acadêmicos e reforça a necessidade de um ambiente universitário seguro e respeitoso para todos. A crítica à gestão de segurança e a chamada para uma investigação completa refletem a seriedade da situação e o compromisso com a justiça e o respeito pelos direitos dos alunos.