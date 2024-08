De moto, casal colide com carro e mulher morre após cair agonizando com várias fraturas

Um grave acidente de trânsito ocorrido neste sábado no ramal do 25, na comunidade Cassirian, resultou um morte para uma moradora do Polo Elias Moreira, em Sena Madureira. A colisão, envolvendo um carro e uma motocicleta, deixou um homem com várias fraturas e uma mulher morta.

As vítimas foram identificadas apenas como Nego e Dona Marly. Ambos trafegavam em uma moto quando se chocaram violentamente contra um carro. De acordo com informações de populares que estavam no local, os dois sofreram fraturas nas pernas e ficaram agonizando no chão enquanto aguardavam socorro.

A comunidade local, sensibilizada pela gravidade da situação, agiu rapidamente para ajudar as vítimas. Populares improvisaram uma cobertura para proteger o homem e a mulher do sol forte enquanto esperavam a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O resgate foi realizado, e os primeiros socorros foram prestados ainda no local do acidente.

A Polícia Militar informou que a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.