De olho na Libertadores, São Paulo bate Atlético-GO e cola no G4 do Brasileirão

O São Paulo foi a campo contra o Atlético-GO com uma formação totalmente alternativa. Mesmo sem os principais jogadores, o Tricolor jogou para o gasto e venceu a equipe goiana por 1 a 0 no MorumBIS.

Com a vitória, os são-paulinos chegaram a 38 pontos e assumiram a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Já Atlético-GO amarga a lanterna do torneio com 12 pontos e chegou à marca de 16 jogos sem vencer.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira (15) pela Copa Libertadores da América contra o Nacional (URU), em Montevidéu, em partida válida pelas oitavas de final do torneio. Já os goianos recebem o Internacional no próximo domingo (18) pelo Brasileirão.

Primeiro tempo

O duelo começou sem muita inspiração das duas equipes. Passes errados e pouca criatividade deram o tom do futebol apresentado tanto pelo Tricolor como pelo Dragão.

Aos 15 minutos, quando acertou a primeira descida mais consistente para o ataque, o São Paulo conseguiu chegar ao gol. Moreira e Wellington Rato tramaram a jogada pelo lado direito do ataque. O meia cruzou com efeito e André Silva subiu entre os zagueiros para desviar de cabeça e abrir o placar.

Pressionado pela situação na tabela – lanterna do campeonato – e pela desvantagem no placar, os goianos foram forçados a avançar o time, mas sem qualidade. O sistema defensivo são-paulino conseguiu anular os espaços do adversário com sucesso.

Aos 36 minutos, quase o empate atleticano. Cobrança de falta para a área e o zagueiro Adriano subiu sozinho, mas cabeceou pra fora. A chance empolgou o time visitante, que dominou as ações e o volume do jogo. Trocas de passes na intermediária do ataque e chutes de fora da área, mas sem efetividade.

No finzinho do primeiro tempo, o Tricolor finalmente conseguiu encaixar um contra-ataque. Boa jogada do Rato pelo meio, que puxou pra per que fez boa jogada e chutou de fora da área pra defesa segura do goleiro Pedro Rangel.

Outra chance ainda antes do intervalo pro São Paulo. Bobeada na saída de bola dos goianos, ela sobrou livre pro André Silva, mas o atacante foi travado pelo goleiro rival.

O Atlético-GO tentou o empate nos acréscimos com Baralhas, que arriscou de fora da área e chutou com perigo sobre o gol de Jandrei.

A primeira etapa ainda proporcionou um fato que já se tornou rotina para o São Paulo: o técnico Luis Zubeldía recebeu cartão amarelo por reclamação e está suspenso para clássico contra o Palmeiras no próximo domingo (18). São 13 cartões amarelos recebidos em 24 jogos.

Segunda etapa

O Dragão voltou com duas mudanças na equipe que terminou o primeiro tempo: Hurtado e Campbell entraram nas vagas de Derek e Alejo. Apesar das substituições, quem voltou melhor foi o time da casa.

André Silva fez a jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Nestor, de frente pro gol, não conseguiu dominar e desperdiçou a chance.

A resposta do Atlético-GO foi praticamente imediata. Os goianos assustaram novamente pelo alto após cruzamento da esquerda. Hurtado subiu com os zagueiros e cabeceou no centro do gol. Jandrei segurou firme.

Aos 16 minutos, quase a “instituição lei do ex” fez uma vítima. Shaylon, ex-São Paulo, bateu falta na entrada da área e Jandrei espalmou para escanteio.

Não demorou muito e o São Paulo resolveu acordar na partida. Marcos Antônio recuperou a bola no meio e acionou Michel Araújo na esquerda. O uruguaio avançou e rolou para Nestor na área. O meia chutou em cima do goleiro e desperdiçou mais uma boa chance.

Aos 24 minutos, o Tricolor ficou no quase mais uma vez. Nestor rolou para o lateral Moreira, que bateu forte e cruzado. O goleiro Pedro Rangel voou na bola e espalmou para escanteio.

Na sequência, uma linda jogada de Hurtado assustou os são-paulinos. O venezuelano matou a bola no peito na entrada da área e emendou uma bicicleta. Jandrei precisou saltar e segurou firme.

Se no lance de Hurtado a torcida no Morumbis passou susto, no lance seguinte ficou com o grito de gol preso na garganta. Luciano recebeu livre na área e tocou por cima do goleiro. A bola tocou caprichosamente o travessão e sobrou para o Rato, que cabeceou em cima do zagueiro.

Aos 40 minutos, mais duas boas chances para o Tricolor. Ferreirinha fez a jogada pela esquerda, invadiu a área na diagonal e bateu rasteiro para a defesa do goleiro. Na sequência, o São Paulo recuperou a bola e o Luciano recebeu na área. O camisa 10 bateu na saída do goleiro, mas acertou a rede pelo lado de fora.

Nos minutos finais, o Atlético-GO pressionou e quase conseguiu decretar o empate. Eli Júnior soltou a bomba da entrada da área e Jandrei se esticou para salvar o São Paulo. Vitória garantida do Tricolor no MorumBIS.

