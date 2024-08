A Polícia Civil autuou em flagrante o companheiro da delegada Patrícia Neves Jackes Aires por crime de feminicídio após o corpo da vítima ser encontrado no banco do carona do seu veículo, em uma área de mata, no município de São Sebastião do Passé, na Bahia, neste domingo (11/8).

Segundo o Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, Tancredo Neves Feliciano de Arruda é a identidade do noivo da delegada. De acordo a reportagem, ele foi preso como suspeito do crime, em Amélia Rodrigues.