Deputado federal Coronel Ulysses é o convidado da semana no Fala Operacional

A segunda temporada do podcast Fala Operacional foi ao ar nesta quinta-feira e promete superar todas as expectativas. Os apresentadores Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos, com suas baterias recarregadas, entrevistaram o coronel da Polícia Militar e também deputado federal Ulysses Freitas Pereira de Araújo.

Natural de Cruzeiro do Sul, Ulysses iniciou sua carreira militar aos 17 anos, quando ingressou no Exército Brasileiro, e coleciona os títulos de tenente e capitão mais jovem do Brasil.

Entre sua vasta experiência profissional, o capitão comandou o Bope (Batalhão de Operações Especiais), foi corregedor da Polícia Militar, comandante do Policiamento Operacional da Capital e do Interior do Estado do Acre, subcomandante geral da Polícia Militar, encerrando sua carreira na gloriosa Polícia Militar como comandante geral da Polícia Militar do Acre.

O deputado compartilhou diversas histórias que enfrentou, estando à frente de várias operações significativas de combate ao crime no Acre. Seu trabalho envolveu desde a repressão ao tráfico de drogas até ações comunitárias voltadas para a prevenção da violência.

Ele destacou que sua formação militar foi complementada por diversos cursos e treinamentos, tanto no Brasil quanto no exterior, que lhe deram uma visão ampla e técnica sobre segurança pública.

Ulysses veio de uma família humilde e conta que tudo que conquistou foi com bastante esforço e dedicação. Hoje, com o mandato de deputado federal, se destaca como um dos deputados mais produtivos da atual legislatura, com vários projetos e emendas visando favorecer seu estado, com destaque importante para a segurança pública. Ulysses tem sido um defensor constante da valorização dos policiais, lutando por melhores condições de trabalho e remuneração para a categoria.

A trajetória do Coronel Ulysses Araújo é um exemplo de como a experiência na segurança pública pode ser canalizada para uma atuação política focada em melhorar as condições de vida da população e fortalecer as instituições de segurança.

Não perca este episódio, está sensacional. Clique e assista à entrevista na íntegra: