Diretora de “Frozen” diz que 3º e 4º filme estão sendo feitos simultaneamente

Jennifer Lee, a diretora dos dois filmes de “Frozen”, revelou que duas novas continuações estão sendo realizadas ao mesmo tempo. No começo deste mês, a Disney já havia confirmado “Frozen 3”, com estreia prevista para 2027.

Em entrevista à Fandango, página de cinema no YouTube, a cineasta confirmou a expectativa de lançamento do terceiro de título para novembro de 2027, mas acrescentou que eles ainda estão no começo da produção.

Na sequência, ela completou: “Nós estamos fazendo ‘Frozen 4’ ao mesmo tempo, e eu nunca fiz isso antes. Nós estamos trabalhando em uma sala, onde metade da equipe é ‘Frozen 3’ e a outra metade, ‘Frozen 4’, estamos no meio, indo e voltando, seguindo nossos passos, nos divertindo, mas ainda é cedo”.

Durante o bate-papo, Lee ainda menciona que a produção levantou algumas questões, que podem ou não, estar presentes nas sequências. “Uma dessas perguntas é ‘quem deu os poderes a Elsa?’ e a outra, ‘o que aconteceu com Hans?’”, explica.

A história da franquia acompanha Elsa, rainha de Arendelle, um reino norueguês, e da princesa Anna. Enquanto as sequências não são lançadas, é possível conferir “Frozen 1″ e “Frozen 2” no Disney+.