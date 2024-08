Quando o caso surgiu, a dívida já havia sido corrigida, e hoje o montante gira em torno de R$ 1,6 milhão. A execução é recente e teve início neste mês. O cantor e a GSA pediram que as partes fossem citadas para pagamento pela via postal. Contudo, o pedido foi recusado. O juiz da ação entendeu que a cobrança precisa ser feita por meio de um oficial de justiça. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos