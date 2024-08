Durante briga de casal, criança é atingida com ripada no olho e testa; familiares se revoltam

A tarde desta quinta-feira (1º) foi marcada por uma ocorrência violenta no beco do Adriano, bairro da Pista, em Sena Madureira. Um casal iniciou uma briga e acabou sobrando para uma criança que não tinha nada a ver com a celeuma.

Conforme informações, em dado momento da briga, a mulher foi arrancar uma ripa para investir contra seu desafeto e findou acertando a testa da menina, provocando-lhe um corte. A região do olho esquerdo da vítima também foi afetada.

Sangrando, a criança foi socorrida de imediato e encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, onde recebeu todos os atendimentos necessários e encontra-se em fase de recuperação.

Segundo o apurado, familiares da menina, revoltados com o ocorrido, partiram para cima da mulher chegando a agredi-la, não resultando em algo pior em razão da intervenção de terceiros.