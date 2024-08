Eliana sobre climão com Patrícia Abravanel: “Preciso acreditar que é só brincadeira”

Eliana, 51, falou pela primeira vez sobre o climão com Patrícia Abravanel, 46. Durante sua despedida do SBT, a apresentadora recebeu um pedido de desculpas da filha de Silvio Santos, o que alimentou boatos de uma suposta rixa entre as duas.

Em entrevista para o jornal O Globo, Eliana comentou sobre as especulações geradas nas redes sociais. “Isso é parte de um costume de rivalizar mulheres. Se houvesse alguma questão, não teria recebido homenagem ao sair”, garantiu. “Sou grata, especialmente, ao Silvio Santos, que brincou muito com isso. Do fundo do meu coração, preciso acreditar que é só brincadeira”, ainda completou Eliana. Ainda para o jornal, a apresentadora, que estreará em breve na programação da Globo, explicou os motivos da mudança em sua carreira. “Aos 50 anos, senti vontade de inovar, mas não sabia de que maneira ia acontecer. Já tinha feito outras transições, fui de cantora para apresentadora e, então, do público infantil para a família brasileira”. “Fiz isso em um ambiente predominantemente masculino. Só havia homens falando aos domingos, em programas de auditório. Gosto de movimentação, de me desafiar”, afirmou. No dia 23 de junho, em seu último programa no SBT, Eliana recebeu uma grande homenagem da emissora. Na ocasião, Patrícia Abravanel surpreendeu ao pedir perdão para a apresentadora. “Em nome do SBT e da família [Abravanel], eu quero te pedir perdão se alguém te fez alguma coisa, falou alguma coisa que fez você sentir desrespeitada, desmerecida. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei por onde entrou esse sentimento, mas que você vá para este novo ciclo sabendo que você é ama. As portas daqui vão ser sempre abertas para você”, disse.