Elzinha Mendonça inicia campanha para reeleição com apoio de lideranças e comunidade

O Gran Reserva foi palco do lançamento oficial da campanha para reeleição da vereadora Elzinha Mendonça, número 11122, em evento na noite de terça-feira, 20, que reuniu amigos, familiares e importantes figuras políticas e lideranças comunitárias, destacando-se como uma forte candidata na corrida eleitoral.

Entre os presentes, estavam o deputado estadual Nicolau Júnior, o secretário adjunto de Governo, Márcio Pereira, além do secretário estadual de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, que expressaram seu apoio e confiança na candidatura de Elzinha.

“O mandato da vereadora Elzinha representa a voz do povo, e ela sempre cumpriu e continuará cumprindo o papel de ser uma voz ativa e independente para falar o que o povo quer”, defendeu Aberson Carvalho, em discurso para cerca de 1.500 pessoas presentes no local.

A ocasião também contou com a visita do candidato a vice-prefeito da chapa do Partido Progressistas, Alysson Bestene, reforçando a união e o compromisso do partido com a comunidade rio-branquense.

Elzinha, conhecida por seu trabalho independente em prol da comunidade, destacou em seu discurso a importância de uma política inclusiva, que funcione como uma voz ativa no intermédio do povo com o poder executivo municipal.

“É nessa proposta que defendo meu mandato, de falar o que o povo quer falar, e me sinto habilitada a pedir o voto do povo rio-branquense para minha reeleição. É com sorriso e alegria no rosto que busco essa conquista no dia 6 de outubro. É 11 122 na urna”, expressou a candidata, cercada pela família.

Visivelmente emocionada, Elzinha destacou também a receptividade que encontrou e o clima de muita alegria, reforçando em seguida seu compromisso atestado em defender o povo e lutar por soluções para os desafios enfrentados dentro dos bairros de Rio Branco. Para conhecer as propostas e acompanhar o trabalho da vereadora Elzinha Mendonça, siga-a nas redes sociais @elzinhamendonca.