Em áudio inédito, Mastral fala sobre apocalipse: “Baby foi corajosa”

O carnaval deste ano foi marcado por um polêmico episódio envolvendo Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Na ocasião, a cantora e pastora estava desfilando no trio elétrico com a baiana, quando falou sobre o apocalipse. A cena viralizou e repercutiu em diferentes meios. E quem reagiu à situação foi o ex-satanista Daniel Mastral.

Antes de morrer, Mastral falou sobre o episódio em entrevista a Bruno Di Simone, do canal Na Real, no Youtube. O papo não chegou a ir ao ar, mas a coluna teve acesso ao áudio da fala do ex-satanista, com exclusividade.

Na gravação, Daniel Mastral concordou com Baby do Brasil, que afirmou que “o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos”.

“A Baby eu já conheço há muitos anos, ela é uma cristã genuína, verdadeira. Ela aproveitou o ensejo do momento, toda a rede de mídia, todo o palco que estavam dando pra ela, pra anunciar uma verdade. De fato, nós estamos à beira do arrebatamento, da grande tribulação… Está tudo muito perto, acredito que menos de 5 a 10 anos. Ela colocou até um pouco a mais. Eu creio que estamos a menos tempo do que tudo isso”, disse o ex-satanista.

Mastral exaltou a atitude de Baby de expor isso ao Brasil naquele momento.

“Eu achei a atitude da Baby muito boa, muito corajosa! Ela aproveitou o momento pra poder divulgar pro mundo, para que haja um despertar das pessoas, uma reconexão com Deus. Para que as pessoas se arrependam e voltem realmente a seguir os valores do mestre, do criador, do todo poderoso, do El Shadai, do eterno, que é o amor, a fé, a esperança. Acho isso muito importante, que tem se perdido no nosso mundo, né? A gente tem invertido a polaridade das coisas”, disparou ele.

Sobre a resposta data por Ivete Sangalo, na ocasião, Mastral preferiu não se posicionar. Na ocasião, a cantora respondeu que ia “macetar” o apocalipse, fazendo uma alusão ao hit Macetando, que foi a explosão do carnaval deste ano.

“Quanto ao posicionamento da Ivete, eu tenho que me reservar o direito de não me posicionar, porque eu não conheço a Ivete pessoalmente. Eu não sei como é a vida dela, desconheço como é o dia a dia dela. Aparentemente, ela me parece uma pessoa boa, mas eu não convivo com ela, então eu não posso julgar quem eu não conheço, não posso tecer nenhum comentário sobre quem eu não conheço”, falou ele.

E completou: “Até mesmo o juiz, antes de declarar uma sentença, ele precisa ouvir ambos os lados, né? E como eu não conheço a Ivete, eu me reservo o direito de não fala nada. Mas quanto a Baby, sim. Ela está de parabéns e é isso mesmo, né? Quem ouviu, ouviu, quem tiver ouvidos, que ouça, é hora de despertar”, encerrou.

Relembre a fala de Baby do Brasil

Ivete Sangalo estava desfilando em seu trio elétrico e Baby do Brasil fazia uma participação. Em dado momento, a cantora de 71 anos, que também é pastora, pegou o microfone e disse:

“Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos”.

Surpresa, Ivete Sangalo reagiu com bom-humor: “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse quando a gente maceta ele”.

Comemorando a resposta, Baby do Brasil pediu que Ivete cantasse Pequena Eva. “Eu vou cantar Macetando porque Deus está mandando, está macetando certo”, respondeu a cantora baiana.