Em nova pesquisa, Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula

Nova pesquisa encomendada pela oposição sobre a disputa presidencial de 2026 mostra Jair Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Lula. Os dois, porém, seguem tecnicamente empatados na margem de erro.

No levantamento, realizado pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 14 e 18 de agosto deste ano, Bolsonaro, que está inelegível, aparece com 37,4% das intenções de voto, enquanto Lula tem 36,3%.

O ex-mandatário e o atual presidente da República, no entanto, seguem empatados na margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, de acordo com o instituto.

Em julho, levantamento da Paraná Pesquisa apontava Bolsonaro e Lula também tecnicamente empatados. O petista, contudo, aparecia numericamente a frente, com 38,3%, ante 36,9 do ex-presidente.

A pesquisa de agosto do instituto entrevistou 2.026 eleitores em 154 municípios localizados em 26 estados e no Distrito Federal. O grau de confiança do levantamento de 95,0%.

Confira o resultado completo no cenário estimulado:

Agosto 2024: