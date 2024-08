Em Sena Madureira, homem que dirigia sem CNH e sob efeito de álcool é preso pela PM

O trânsito em Sena Madureira continua perigoso. Nas últimas semanas, vários acidentes vêm sendo registrados, inclusive, houve registro de uma vítima fatal.

Conforme a Polícia Militar, alguns moradores não estão respeitando o que determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

No último final de semana, por exemplo, um homem foi preso em flagrante exatamente por infringir as leis do trânsito. Ele conduzia uma motocicleta e se envolveu em um acidente no cruzamento das Ruas Piauí com a Manoel Gonçalves.

Na ocasião, não sofreu graves consequências fisicamente, mas foi preso porque não possuía a Carteira Nacional de Habilitação e, além disso, estava sob efeito de bebida alcóolica.

Nesse sentido, o motorista foi autuado no álcool zero cuja multa orbita em R$ 3 mil e ainda terá que pagar fiança para não ser encaminhado para o presídio. Também responderá processo na justiça.

Frequentemente a Polícia Militar repassa orientações nos meios de comunicação, entretanto, muitas pessoas não estão dando a importância devida e acabam sujeitas as penalidades da lei.