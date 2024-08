Emenda de Alan Rick de R$ 5 mi para a Saúde permite novo mutirão de cirurgias na Fundhacre

Lançado na quinta-feira (1º), com recursos garantidos através de emendas de autoria do senador Alan Rick (UB-AC), no valor total de R% 5 milhões, o primeiro mutirão de cirurgias ortopédicas de 2024 realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado De Saúde (Sesacre), pelo hospital da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), vai realizar, ainda em agosto, pelo menos cem procedimentos cirúrgicos.

No último balanço divulgado pela Fundhacre, em abril deste ano, a fila tinha 450 pacientes à espera de cirurgias de joelho. As cirurgias neste novo mutirão foram iniciadas ainda na quinta-feira (1º) com 30 pessoas previamente agendadas e que faziam parte daquele grupo de 450 em espera.

Pelas duas próximas semanas, ocorrerão procedimentos diários, inclusive aos sábados, anunciou o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, durante visita às instalações da Fundhacre. Ele estava acompanhado da presidente da Fundhacre, Ana Beatriz, de outros secretários de Governo e do senador Alan Rick, autor da emenda que está permitindo mais esta ação na área de saúde.

O objetivo do mutirão é diminuir a demanda reprimida em cirurgias desse tipo no Acre e diminuir o tempo de espera daqueles que precisam desse tipo de procedimento. A maioria das pessoas contempladas sofre com lesões ligamentares ou de menisco.

É o caso da estudante Jéssyca Silva, uma das primeiras pacientes operadas.

“Tenho duas lesões no joelho e gosto muito de praticar esportes. Então, estava muito insatisfeita de não poder fazer nada que eu gosto e, graças a Deus, consegui ser contemplada no mutirão agora. Estava muito ansiosa para fazer logo a cirurgia, para voltar e fazer minhas atividades e, graças a Deus, consegui”, disse, pouco antes do procedimento.

“Estou muito ansiosa”, disse Andressa Boaventura, que também aguarda pela cirurgia.

“Eu me lesionei jogando bola, em um esporte que eu tanto amo, que é o handebol. Já faz algum tempinho e a minha expectativa para esse mutirão é ficar boa, poder voltar a ter uma qualidade de vida melhor e, quem sabe, futuramente poder jogar novamente. Estou muito feliz e ansiosa”, destacou.

“Agora, vou operar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, disse outro paciente Francisco Venâncio. Além das cirurgias de joelho, a Fundhacre também está normalizando a fila de espera por outros tipos de cirurgias ortopédicas, como de implantação de próteses.

Caso de Francisco Venâncio, de 67 anos. Ele passou pelo procedimento na quinta-feira:

“Fiquei ‘aleijado’ por seis anos, depois que pisei numa raiz; daí operei [o joelho esquerdo] ano passado, e esse outro já estava comprometido. Aí foi o jeito de operar esse outro. Agora, vou operar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo, em nome de Jesus”.

“Estamos lançando este mutirão hoje, na tentativa de resgatar a autoestima dos nossos pacientes. Inicialmente cem pacientes; agora, nessa primeira etapa, são 35 que terão a sua função motora restabelecida, sua capacidade de praticar exercícios, principalmente sua capacidade laboral. Então, essa é mais uma ação de governo, conforme as determinações do governador, para levar a saúde para nossa população”, disse o secretário Pedro Pascoal.

O mutirão de cirurgias está sendo possível graças a investimentos da ordem de R$5 milhões destinados recentemente à Saúde, por meio de emenda parlamentar de autoria do senador Alan Rick (UB-AC). Inicialmente, o valor de R$2 milhões estão sendo aplicados exclusivamente no mutirão de ortopedia.

“Estou muito feliz com essa parceria com a nossa Secretaria de Saúde, com a Fundhacre. Parabenizamos os nossos médicos, o trabalho da Ana Beatriz, do Pedro Pascoal, do governador. É uma emenda grande, de 5 milhões de reais. O objetivo é atender o máximo possível de pacientes”, disse o senador.

“Vai parar de sentir dor”, disse Alan Rick, ao celebrar com uma mãe, dona Dona Maria Sônia o fim do sofrimento do filho. João Henrique, que aos 17 anos rompeu os ligamentos durante uma aula de educação física e precisou parar todas as atividades. Além das dores no joelho, ele enfrentou uma depressão por não conseguir retomar o estilo de vida.

“Ele tá com 21 anos agora. Só de saber que ele vai parar de sentir dor, já é uma benção. Se Deus quiser vai poder retomar a Capoeira que ele praticava desde os 8 anos, o futebol. Todas as atividades dele.” – disse a mãe.

A cirurgia do João está marcada para o sábado (3). Ele faz parte do grupo de mais de 100 pacientes que passarão por cirurgias de joelho nos próximos dias na primeira etapa do Mutirão de Cirurgias Ortopédicas 2024.

30 desses primeiros pacientes estiveram na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre) na quinta-feira, para confirmação dos procedimentos e participaram também da abertura do Mutirão realizado com recursos destinados pelo senador Alan Rick.

“São R$5 milhões em emendas destinadas que contemplarão essas cirurgias de joelho e, ainda, outros tipos de cirurgias eletivas. Faremos vários outros mutirões. Me emocionei junto com os pacientes que compartilharam suas histórias aqui conosco. Fico feliz em contribuir com o fim da espera deles e vamos seguir trabalhando para ninguém mais esperar tanto, para acabar com as filas”, disse Alan Rick.

Alex Meireles, de 37 anos, vai fazer cirurgias nos dois joelhos:

“Tô com os meniscos dos dois joelhos desgastados. Aos 12 anos lesionei o esquerdo, aí veio só se agravando. Sobrecarregou o direito e lesionou também. Estou sem jogar futebol há quase dois anos, impede de fazer uma corrida, aí vem o aumento de peso, as consequências da falta de atividade. Estou muito feliz e parabenizo o senador Alan Rick por essa atitude. Eu e muita gente estávamos ansiosos por esse momento”, relatou.