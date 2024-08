Entenda o “sumiço” de Felca, que movimentou até Felipe Neto

O mistério do que aconteceu com o criador de conteúdo Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca, foi solucionado. A confusão começou quando um amigo dele, o influenciador e cantor Brino, compartilhou uma mensagem falando que ele estava desaparecido. Mas, na realidade, ele estava só “dormindo”.

Em uma live, Brino contou que ficou assustado com a falta de resposta do amigo e buscou maneiras, que envolviam até a Justiça, para conseguir o contato de familiares do criador de conteúdo. “Eu fiquei sem entender. Ele ignorou de graça. Agora são 5h da tarde, não é possível que ele não tinha acordado”, comentou.

“Eu me preocupei para caralh*o. Estava quase indo para a delegacia quando o me passaram o contato do assessor dele, Samuel, que disse que ele tava dormindo… Como assim, mano?!”, disse.

Na última terça-feira (14/8), Brino foi às redes sociais para procurar pelo colega. “Eu tô muito preocupado com o Felca. Ele sumiu desde ontem, não responde as mensagens, não atende as ligações, desde ontem, a gente tinhuma gravação e ele sumiu, agora o celular tá dando caixa postal, se alguém por favor tiver alguma notícia ou tiver visto ele em algum lugar avisa a gente por favor”, escreveu Brino em um stories no Instagram.

Com a repercursão, até Felipe Neto entrou no assunto e comentou que Felca é “insano”. “Valeu pessoal, o Brino conseguiu falar com o assessor do Felca e tá tudo bem. Esse mlq é completamente INSANO. Mas tá tudo bem. Ele tá bem”, escreveu o criador de conteúdo.

Mais tarde, Felca publicou uma mensagem de que estava “bem” e pediu desculpas pelo susto.

Repercussão

O trecho da live de Brino sobre Felca viralizou no X, antigo Twitter, e dividiu opiniões. Enquanto alguns defendem a preocupação do amigo, outros acham que ele exageiou.

“Eu não julgo porque já me ocorreu de dormir mais de 14 horas no dia, e por causa de cansaço e depressão, é bem comum que as pessoas que sofrem dela tenham esses burnout. Acho chato, afinal é uma situação chata, mas também não precisa exagerar a situação”, escreveu um internauta.

“Achei precipitado da parte dele tb, dava pra procurar mais em off… mas o felca já tem um histórico ruim de escr0tices que vai além dos traumas dele”, pontuou outro usuário.

“O que me assusta é vocês estarem criticando o BRINO por se preocupar e mover o mundo pra tentar ajudar o cara (sendo que essa é uma qualidade que queremos em todo amigo de verdade), enquanto passam pano pro FELCA que já demonstrou várias vezes que não presta”, comentou um perfil.