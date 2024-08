Esposa de Zé Vaqueiro ganha presente com iniciais do filho que morreu

Zé Vaqueiro presenteu a esposa, Ingra Soares, com uma pulseira em homenagem aos filhos, nesta quarta-feira (14/8). Há cerca de um mês, o pequeno Arthur, fruto do relacionamento do casal, morreu aos 11 meses em decorrência de uma disfunção múltipla de órgãos.

“Olha que lindas”, compartilhou a influenciadora, com uma foto do presente, que conta com as iniciais de cada criança: Nicolly, de 13 anos; Daniel, de quatro; e Arthur.

“Ganhei do marido”, completou Ingra, junto com um emoji de carinha de choro.

Apesar de Nicolly ser fruto de um relacionamento anterior da influenciadora, o cantor considera a jovem filha dele. Já Daniel e Arthur são filhos de biológicos de Zé Vaqueiro.