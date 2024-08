Ex-CEO do YouTube Susan Wojcicki morre aos 56 anos de câncer de pulmão

(Reuters) – A ex-presidente do YouTube e executiva de longa data do Google, Susan Wojcicki, morreu neste sábado aos 56 anos após uma batalha de dois anos contra o câncer de pulmão.

“É com profunda tristeza que compartilho a notícia do falecimento de Susan Wojcicki. Minha amada esposa por 26 anos e mãe de nossos cinco filhos nos deixou hoje após dois anos vivendo com câncer de pulmão de células não pequenas”, escreveu Dennis Troper, marido de Wojcicki, no Facebook.

“Nos últimos dois anos, mesmo enfrentando grandes dificuldades pessoais, Susan dedicou-se a tornar o mundo melhor por meio de sua filantropia, incluindo o apoio à pesquisa sobre a doença que acabou tirando sua vida”, disse Sundar Pichai, presidente-executivo do Google, em uma publicação em blog.

Uma das mulheres mais proeminentes do setor de tecnologia, Wojcicki ingressou no Google em 1999, sendo uma das primeiras funcionárias do líder de buscas na internet, anos antes de a empresa adquirir o YouTube.

O Google comprou o YouTube em 2006 por 1,65 bilhão de dólares.

Antes de se tornar CEO do YouTube em 2014, Wojcicki foi vice-presidente sênior de produtos publicitários do Google.