Ex-mulher admite ter mentido sobre o relacionamento com Nahim

Ex-mulher de Nahim, Andreia Andrade abriu um processo para ter a união estável com o cantor reconhecida pela Justiça, dois meses após a morte dele. As informações foram divulgadas pelo colunista Gabriel Perline, da Contigo.

Na ação, além do vínculo amoroso, a ex-A Grande Conquista solicita que seja a inventariante dos bens deixados por Nahim e o direito à herança, que conta com duas casas e uma dívida de quase R$ 19 mil para receber. Andrade ainda teria pedido gratuidade judicial, alegando que “não possui condições financeiras de arcar com as custas e as demais despesas processuais, sem que lhe falte ao sustento próprio e da família”.

Nos autos, a defesa de Andreia deu detalhes da relação entre ela e o famoso, esclarecendo que “a autora e o falecido conviveram pública e socialmente como se marido e mulher fossem desde 2011, e a partir de 2018 coabitaram a mesma moradia, com aparições públicas, e inclusive na mídia, haja vista, que o falecido era cantor e teve fama na década de 80, além de participarem de diversos programas e reality shows na Record”.

No entanto, Andreia Andrade assumiu que mentiu sobre o fim do casamento com Nahim, para “ter paz”. Os dois anunciaram que haviam se separado em outubro do ano passado, mas tudo não passou de uma articulação para despistar a ex-esposa do músico, Rosemeire Aparecida, com quem a ex-Power Couple trava uma batalha jurídica há alguns anos, acusando-a de perseguição.

Na época do falecimento de Nahim, que foi encontrado sem vida na escada de sua residência, Andrade deu algumas entrevistas revelando que estava tentando se reconciliar com o ex. Nem os amigos e familiares, segundo ela, sabiam da armação com relação ao término fake.

“Diante da pressão psicológica, o casal achou por bem dispor na mídia que estavam separados, mas a verdade é que estavam juntos e a Requerente sempre ficou ao lado do companheiro, o acompanhava nas entrevistas, nos shows e nos diversos eventos que Naim participava. Além das aparições públicas, a vida familiar ficou intacta, segue as fotos de viagens a Aparecida do Norte (o casal era devoto da santa), festas de família (natal e ano novo), janta do casal etc”, justificaram os advogados de Andreia.

E completaram: “Apesar da mudança para a nova residência, Andreia e Nahim estavam passando por um momento de renovação da vida conjugal, por ocasião do desgaste do tempo de convivência fomentado pela perseguição da ex-esposa de Nahim”.