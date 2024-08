EXCLUSIVO: Joelma chega ao Acre e equipe visita Mercado do Bosque; VÍDEO e FOTOS

A cantora Joelma desembarcou no Aeroporto Internacional de Rio Branco na noite desta quinta-feira (8). A rainha do calypso foi recebida por fãs acreanos que aguardavam ansiosos por sua chegada.

Após o desembarque, Joelma e sua equipe fizeram uma parada no tradicional Mercado do Bosque, onde puderam conhecer e apreciar a culinária local. Enquanto a cantora permaneceu no ônibus, seu ballet e equipe técnica exploraram as delícias oferecidas pelo mercado.

Depois de sua breve passagem pelo Acre, em visita, Joelma segue viagem com a equipe para Ouro Preto do Oeste, em Rondônia, onde se apresentará na Expo Show Norte – Festa Agropecuária nesta sexta-feira (9)

O material exclusivo sobre o desembarque de Joelma foi enviado à coluna Douglas Richer, do ContilNet: