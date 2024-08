Expoacre 2024: ContilNet e Sans Filmes transmitem 1º noite da maior feira do Acre

O ContilNet Notícias em parceria com a Sans Filmes, Sicredi, Top Mídia e TV Rio Branco iniciam neste sábado (31) a transmissão ao vivo da maior feira agropecuária do Estado, a Expoacre 2024.

Com uma programação diversificada e mostrando todos os detalhes do evento, o ContilNet traz um time de jornalistas, apresentadores e influenciadores da mais alta qualidade para entregar o melhor conteúdo, todos os dias, durante as nove noites de feira.

Este sábado será agitado pela solenidade de abertura das provas de rodeio na Arena, além de outras atrações nas exposições nos galpões da feira. O ContilNet vai transmitir todos os detalhes da feira. Acompanhe!

A transmissão ao vivo pelo canal do ContilNet no YouTube e pela TV Rio Branco, no canal 8.1, e você não pode ficar de fora.

ACOMPANHE: