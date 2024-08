Expoacre Juruá: Sebrae sorteia consultorias para empreendedores da região

Buscando fortalecer o empreendedorismo local e, assim, promover o desenvolvimento econômico durante a Expoacre Juruá 2024, o Sebrae realizará sorteios diários de consultorias para os empreendedores que visitarem o estande.

A participação no sorteio se dará por meio do cadastro dos visitantes. Serão cinco consultorias personalizadas de até 30h (cada) e um voucher para participação em um evento de mercado à escolha o ganhador, que será sorteado na última noite de evento.

A gerente de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Acre, Claudia Baima, afirma que o sorteio das consultorias tem como principal objetivo, fazer melhorias nos processos das empresas conforme as necessidades dos empreendedores. “As consultorias não possuem um tema limitado porque queremos, justamente, atender as particularidades de cada um. Então ela pode ser uma consultoria de intervenção, o que proporciona uma análise mais detalhada, identificação de desafios e a implementação de estratégias e soluções, como também pode ser uma consultoria de apoio, que vai fornecer as orientações para melhorar o desempenho”, explica a gerente.

Na última noite do evento, o sorteado com um evento de mercado receberá do Sebrae um subsídio de até R$ 4 mil reais. “O empresário que ganhar esse voucher, poderá participar de um evento em qualquer local que ele tenha conhecimento ou queira participar”, complementa Baima. O regulamento da premiação está disponível no site sebrae.com.br/acre

Além dos sorteios, a instituição disponibilizará atendimento para os empreendedores durante as cinco noites. “Nossa equipe abordará diversos temas importantes para orientar os empresários e empreendedores durante a feira, como: estratégias de marketing digital, processos para formalização do MEI, gestão financeira, ferramentas e técnicas para controle de caixa e planejamento financeiro e muito mais,” afirma o analista do Sebrae, Francimir França.

A unidade móvel do Sebrae realizará atendimentos aos empreendedores e tirando dúvidas de quem pretende empreender. Serão disponibilizados os seguintes serviços: emissão de boletos DAS, atualizações de documentos do MEI, parcelamento de débitos e baixa de empresa MEI, entre outros.