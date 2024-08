Fábio Assunção fala de amizade com Fernanda Montenegro: “Privilégio”

Convidado do PodPah, Fábio Assunção falou sobre a relação íntima que mantém com Fernanda Montenegro. O ator revelou que costuma pedir conselhos para a veterana com frequência.

“Fernandona! 94 anos. Confesso aqui que tenho privilégio de trocar ‘zaps’ com Fernandona. Ela me deixa áudios, eu deixo áudio. Trocando ideia sobre trabalho, estava no Motel Destino, o filme, várias vezes liguei para ela. Nesses tempos agora, a gente está todo mundo junto”, revelou Fábio Assunção.

No filme, o ator interpreta um homem tóxico, machista e que despreza as pessoas. “No meio do ano passado, para o filme, eu só tomava café da manhã com suplemento e ficava o dia inteiro em jejum. Não foi muito saudável, mas achava que essa figura confinada devia ser mais mirrada. Eu que entendi isso e bati bola com o diretor”, afirmou o global.