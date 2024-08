Fernanda Montenegro e Glória Menezes se reencontram e prestigiam lançamento de livro

O ex-diretor da Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como o Boni, lançou o livro “O lado B de Boni”, na última terça-feira (6). A obra conta a sua trajetória desde o nascimento, as primeiras experiências no rádio e seu trabalho na Rede Globo, além de fazer uma homenagem a cada um que o ajudou a elevar a qualidade da televisão brasileira.

O escritor estava acompanhado da esposa, Lou de Oliveira, do filho Boninho e da nora Ana Furtado na Livraria da Travessa, no Leblon, no Rio de Janeiro.

Porém, grandes nomes da televisão brasileira fizeram raras aparições no evento, como foi o caso de Glória Menezes, Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Regina Duarte.

Veja o vídeo do encontro de Fernanda Montenegro e Glória Menezes, colegas de elenco em Guerra dos Sexos: