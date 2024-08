Festival de Praia em Fortaleza do Abunã promete animar o fim de semana; confira programação

Nos próximos dias 9, 10 e 11 de agosto, a Ponta do Abunã se tornará o epicentro da cultura e diversão com a realização da 6ª edição do Festival de Praia de Fortaleza do Abunã. Este evento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho através da Fundação Cultural (Funcultural), é um dos mais esperados do ano pelos porto-velhenses e visitantes.

Durante o final de semana, a Ponta do Abunã se transformará em um vibrante espaço de celebração, oferecendo uma vasta programação cultural e musical. A diversidade das atrações promete agradar a todas as idades e gostos, desde apresentações de bandas de forró até sets de DJs renomados. A programação musical está repleta de talentos locais e regionais, começando na sexta-feira (9) com o DJ Cleiton, seguido por Alan Pop e Gabriel Parada no sábado (10), e finalizando com o DJ Cleiton novamente no domingo (11).

Além da música, o festival também representa uma importante oportunidade para a economia local. O evento impulsionará o comércio, a hotelaria e a gastronomia da região, atraindo um número significativo de visitantes e fomentando o turismo histórico e cultural da área.

Com as belezas naturais e a rica história de Fortaleza do Abunã como pano de fundo, a expectativa é que o festival seja um sucesso, promovendo a integração e o entusiasmo tanto entre os residentes quanto os turistas.