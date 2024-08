Festival Matias de Teatro de Rua promete seis dias de arte e cultura com diversos artistas em Rio Branco

O Festival Matias de Teatro de Rua está prestes a transformar as ruas de Rio Branco em um palco vibrante de arte e cultura. Marcado para acontecer entre os dias 18 e 23 de setembro de 2024, o evento reunirá uma impressionante gama de artistas locais e grupos de diversas partes do Brasil, prometendo seis dias repletos de performances teatrais, apresentações culturais e muita diversão.

Organizado pela Cia. Visseversa, o festival visa promover o teatro de rua, uma forma de arte que se destaca por sua capacidade de se conectar diretamente com o público em espaços ao ar livre.

O Festival Matias de Teatro de Rua é uma oportunidade única para os moradores de Rio Branco e visitantes experimentarem o teatro em um formato mais acessível e envolvente. A programação detalhada será divulgada em breve, prometendo um evento repleto de surpresas e experiências enriquecedoras.

A Cia. Visseversa, responsável pela realização do festival, tem como objetivo destacar a importância do teatro de rua na formação cultural e artística da comunidade. Além de apoiar a cultura local, o evento também oferecerá um espaço para artistas de diferentes regiões do Brasil mostrarem seu trabalho e se conectarem com o público.

Para mais informações sobre a programação completa e os detalhes das apresentações, os interessados podem acompanhar as atualizações no Instagram oficial do festival: @festivalmatiasdeteatroderua.