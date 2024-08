Festival Teatro Candeeiro: Oficina “A partir de Stanislavski, adiante” com Ajotta

A oficina “A partir de Stanislavski, adiante” é voltada para artistas e não artistas interessados em aprofundar seus conhecimentos e habilidades no campo da interpretação teatral. Baseada no método desenvolvido por Konstantin Stanislavski, a oficina abordará técnicas de construção de personagem, análise de texto e desenvolvimento da verdade cênica.

INFORMAÇÕES

Dia: 25 de agosto

Local: Cine Teatro Recreio

Horário: 13 horas

Observação: Não é necessário fazer inscrição, ordem de chegada. Usar roupas leves que não dificultem a movimentação.

Contato: @teatrocandeeiro e @ciacataventos

Esta é uma oportunidade para se aprofundar em uma das técnicas do teatro mais utilizadas, permitindo que o ator se aproxime cada vez mais de se tornar aquele personagem, desde os ensaios de mesa a interpretação.

Os oficineiros terão a oportunidade de experimentar e aplicar princípios fundamentais do sistema Stanislavski, com contribuições externas desenvolvidas pela percepção embrionária do método, através de exercícios práticos e dinâmicas em grupo.

Desenvolvimento de habilidades de concentração, relaxamento e verdade cênica; Capacidade de analisar e interpretar textos teatrais com maior profundidade; Melhoria na construção de personagens e na expressão cênica; Experimentos básicos de direção e montagem teatral.

A oficina é uma realização da Cia Cata Ventos de Cultura e Teatro Candeeiro. “É com grande satisfação que apoiamos o Festival do Grupo Teatro Candeeiro, oferecendo uma oficina especial da nossa Escola de Arte e Cultura Beija-Flor. Essa colaboração é mais do que uma parceria, é uma oportunidade de fortalecer a cultura local e contribuir para o desenvolvimento artístico da nossa Rio Branco. Acreditamos no poder transformador da arte e na importância de compartilhar conhecimentos que inspirem e capacitem novos talentos. Participar desse festival nos enche de orgulho e reafirma nosso compromisso com a educação e a cultura.

— Romário Feitosa, Coordenador da Escola de Arte e Cultura Beija-Flor”

A oficina está dentro da programação do Festival Teatro Candeeiro: As chamas Acreanas, que traz para os palcos de diversos bairros de Rio Branco, grupos e espetáculos teatrais iniciantes. O teatro candeeiro entende este festival como uma oportunidade de crescimento e do público se aproximar para a grande diversidade de arte que tem sido produzida na capital. Além disso, o festival comemora os 8 anos de existência do Teatro Candeeiro.

Este festival é realizado com o apoio da Cia Cata Ventos de Cultura, Fundação Elias Mansour através da Lei Paulo Gustavo e Governo do Estado do Acre.