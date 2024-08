Filha deixa de receber pensão de R$ 2,2 milhões de Tom Cruise; entenda

A filha de Tom Cruise, Suri Noelle, deixou de receber a pensão anual do pai. Segundo o jornal Daily Mail, a jovem chegou à maioridade em abril e, agora, não contará mais com o valor dado pelo ator que gira em torno de US$ 400 mil, o equivalente à R$ 2,2 milhões.

Ainda de acordo com o Daily Mail, Tom Cruise deve pagar apenas as mensalidades da faculdade da jovem.

Suri Noelle é fruto da relação do ator com Katie Holmes. O acordo de divórcio entre eles, firmado em 2012, previa que Tom pagaria pensão para a filha até os 18 anos dela.

Na época, especulou-se que uma das principais razões do término do casamento foi a Cientologia, a religião do ator. Katie estaria determinada a criar a filha longe dessa influência.