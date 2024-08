Final do rodeio acontece neste sábado, na Expoacre Juruá; premiação chega a R$ 100 mil

A final do Rodeio da Expoacre Juruá 2024 acontece nesta noite, em Cruzeiro do Sul, que deve levar milhares de pessoas à arena. Os três primeiros colocados deverão receber um quadriciclo, uma motocicleta e valores em dinheiro que chegam a R$ 100 mil. Além disso, o vencedor do rodeio da Expoacre Juruá vai competir na Liga Nacional de Rodeios em Barretos, em São Paulo.

Nesta 19ª edição da Expoacre Juruá, 28 peões de diversas localidades disputarão o título de campeão do rodeio e os cinco finalistas serão premiados. Como premiação, o 1° lugar ganhará um quadriciclo e R$ 8,5 mil; o 2° lugar, uma moto Honda e R$ 6 mil; o 3° lugar, R$ 5 mil; o 4° lugar, R$ 3 mil; e o 5° lugar, R$ 1,5 mil.

Neste sábado (3), é a penúltima noite da feira, onde acontece a semifinal e final do rodeio, a partir das 20h. As provas classificatórias foram realizadas na quinta e sexta-feira, durante a Expoacre Juruá.

Veja os peões que disputam os prêmios:

1º Francisco Bezerra, de Rio Branco: 86.25

2º Júlio Silva, de Ipixuna: 84.25

3º Adrian Wanderlei, de Feijó: 83.25

4º Fábio Neto, de Senador Guiomard: 82.35

5º Bruno dos Santos, de Manuel Urbano: 81.75

6º Francisco Elias, de Feijó: 81.50

7º Júnior Moura, de Tarauacá: 81.50

8º Jonas Silva, de Feijó: 80.75

9º Anderson Aguiar: 80.75

10º Fabiano Monteiro, de Cruzeiro do Sul: 79.25

11ºKlaysson Santos, de Ipixuna: 79.25

12º Gustavo Silva, de Rodrigues Alves: 77.50

13º Lucas Miguel, de Bujari: 77.50

14º Breno Leite, de Mâncio Lima: 76.75

15º Leomar Braga, de Cruzeiro do Sul: 75.50