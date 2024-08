Fiscalização flagra 301 crianças em trabalho infantil

Uma ação do Grupo Móvel de Fiscalização do Trabalho Infantil (GMTI), da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), identificou 301 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em municípios do Agreste Pernambucano.

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a operação começou no dia 1º de agosto e terminou nesta quinta-feira (8).

Houve fiscalização no seguintes municípios:

Caruaru,

Toritama,

São Caetano,

Taquaritinga do Norte,

Brejo da Madre de Deus,

Gravatá,

Santa Cruz do Capibaribe

Cupira

