Flamengo no Acre, padre que virou repórter e escolha da Miss Acre; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Policial vê assaltante invadindo comércio e mata suspeito com vários tiros em Rio Branco

Raimundo Nonato de Araújo Ramos, de 28 anos, foi morto a tiros após invadir o Mercantil Mais Você para furtar, na madrugada desta segunda-feira (5), localizado na avenida Francisco Pinheiro, no loteamento Santo Afonso, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Bairro 6 de Agosto comemora 120 anos de existência com programação especial

A Revolução Acreana completa, nesta terça-feira, 6 de agosto, 122 anos. Na mesma data, o bairro 6 de Agosto comemora seus 120 anos de existência, em Rio Branco. Em alusão à data, uma programação especial foi preparada para celebrar o aniversário do bairro. Com o tema “Sem recuar, sem cair, sem temer”, esta é a 40º vez que as ruas do bairro se reúnem para comemorar.

TERÇA-FEIRA

Fã invade palco de cantor acreano e volume na calça do artista chama atenção; VÍDEO

A apresentação do cantor acreano Heitor Costa no “São João de Salvador”, realizado no Parque de Exposições, causou um verdadeiro alvoroço entre os fãs do cantor. E não apenas pela sua performance.

Motociclista de 24 anos morre após colidir com veículo dos Correios e bater em palmeira

O motociclista Fabrício de Souza Portela, 24 anos, morreu vítima de um grave acidente de trânsito, na manhã desta terça-feira (6), na Avenida Ceará, nas proximidades de uma empresa de venda de veículos no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Secretário Pedro Pascoal casa com empresária em resort de luxo em SP; VÍDEOS E FOTOS

Na última segunda-feira (5), o médico e secretário estadual de saúde do Acre, Pedro Pascoal, e a empresária Patrícia Parente selaram seu amor em uma elegante cerimônia de casamento. O evento ocorreu no Club Med Lake Paradise, um resort 5 estrelas localizado em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, a cerca de 50 km da capital paulista.

Padre que já foi diretor da Diocese de Rio Branco vira repórter policial no SBT; VÍDEO

O padre Jairo Celho, ecônomo diocesano que já foi coordenador da Diocese de Rio Branco, é o mais novo repórter policial da TV Norte Tocantins, filiada do SBT no estado. Jairo faz parte da equipe de reportagem do jornal Povo na TV. O padre é jornalista de formação.

QUINTA-FEIRA

Acre terá jogo do Flamengo na abertura do Campeonato Carioca no Arena da Floresta, anuncia Gladson

O governador do Acre, Gladson Cameli, e o secretário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, participaram de uma reunião com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Nas redes sociais, o governador anunciou uma notícia importante para os torcedores do time rubro-negro.

Em operação, polícia mira empresário do Acre que sonegou mais de R$ 20 milhões em impostos

A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Civil do Acre deflagrou uma operação nesta quinta-feira (8), para combater crimes de lavagem de dinheiro ligados à sonegação fiscal.

SEXTA-FEIRA

Advogada e mãe de duas meninas, Laryssa Costa é a nova Miss Universe Acre 2024

A advogada Laryssa Costa, de 30 anos, foi eleita a nova Miss Universe Acre 2024. A escolha aconteceu durante cerimônia na noite desta quinta-feira (8), no Teatro Hélio Melo, em Rio Branco.

Friale diz que frio que chegou nesta sexta será duradouro; ventos podem passar de 40km/h

Mais uma onda de frio polar chegou ao Acre nesta sexta-feira (9), derrubando as temperaturas. O meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui, divulgou que os ventos serão intensos e as noites ficarão frias neste fim de semana, até a próxima quinta-feira.