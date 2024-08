Flamengo x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Bolívar, porém, vem de um retrospecto muito positivo neste mesmo recorte: três vitórias em três jogos. É o líder do Campeonato Boliviano após 10 rodadas, com 23 pontos, dois a mais do que o The Strongest. Os três triunfos foram sem sofrer gols: 4 a 0 sobre o Gualberto Villarroel, 1 a 0 em cima do Royal Pari e 2 a 0 diante do Jorge Wilstermann.