“Fortalecer as instituições”, diz Gladson ao inaugurar nova unidade da DPE, em Rio Branco

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) inaugurou a unidade Jardim de Alah nesta terça-feira (27), com novas salas que vão atender, principalmente, as áreas de Execução Penal, Criminal, da Infância e Juventude e dos Juizados Especiais Cível e Criminal.

Durante a inauguração da nova unidade, o governador Gladson Cameli falou sobre a parceria do Governo do Estado com a DPE. “Graças ao nivelamento da equipe governamental com a equipe do Governo, nós estamos melhorando as condições dessa tão importante instituição para o Brasil, que é quem defende a população que mais precisa”, disse.

Saiba mais: Com investimento de R$ 1,5 mi, DPE do Acre inaugura nova unidade em Rio Branco: “Dia histórico”

Gladson falou ainda que deseja que as instituições estejam fortalecidas. “Eu desejo sempre que as instituições estejam fortalecidas e, ao mesmo tempo, junto com os poderes, nós possamos procurar o Estado de Direito próximo da população”, explicou.

O governador disse ainda que o Poder Executivo tem fortalecido e dado condições. “Eu não poderia também deixar de falar da Assembleia Legislativa, que tem tido esse sentimento de fortalecer e dar condições, que é onde envolve o governo, a equipe econômica fazendo todos os ajustes para que a gente possa cada vez mais melhorar a estrutura”, disse o governador.

Gladson lembrou ainda que as pessoas que vivem em lugares mais distantes da capital, quando chegam nos grandes centros para procurar a justiça, buscam a DPE. “Quero parabenizar a toda equipe, a todos que aqui passaram, as guerreiras e guerreiros servidores, a minha gratidão como governador”, disse Cameli.

Confira a galeria: