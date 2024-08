“Fui muito exposto”, diz marido de Andressa Urach sobre infecção

Internado no último fim de semana, Lucas Ferraz, marido de Andressa Urach, explicou o motivo de precisar buscar ajuda médica. Depois de ser questionado por um seguidor se a doença tinha a ver com a cirurgia de bifurcação da língua da ex-Miss Bumbum, numa caixinha de perguntas do Instagram, o ator pornô esclareceu os reais motivos. “Fui muito exposto”, disse.

“Olha, seria uma pergunta ridícula, ao ponto da ciência, mas eu entendo a sua pergunta, e não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fui muito exposto a ar-condicionado, essa questão de ar-condicionado do carro, em casa”, explicou.

Ferraz destacou que teve um problema nas vias respiratórias: “Isso aí influencia bastante, foram vários fatores que influenciaram a minha pneumonia. E nesta época do ano, acontece muito, mas ainda dói muito para respirar”.

Na ocasião em que buscou a unidade de saúde, Andressa compartilhou um registro do amado sendo atendido e atualizou sobre o estado do rapaz. “Madrugada no hospital cuidando do meu amor”, destacou. Em seguida, a modelo revelou o diagnóstico: “Resultado dos exames: pneumonia”.

Vale lembrar que a pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões, onde ocorre o acúmulo de líquido ou pus na cavidade entre as pleuras. Pode ser causada por diferentes agentes como bactérias, vírus e fungos.